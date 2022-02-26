Болгария тоже принимает украинских беженцев. Хотя у стран нет общей границы, здесь много межнациональных семей. Многие из них уже вернулись на родину одного из супругов.

"Это безумие, которое исходит от одного человека, я считаю ужасным. Я верю, что у людей есть мозги в голове, чтобы достаточно трезво мыслить и оценивать ситуацию. Многие из них борются за свою землю, потому что не хотят, чтобы кто-то их от чего-то освобождал, я не понимаю, от чего!"

Татьяна вернулась в Болгарию несколько дней назад, но её муж-украинец и его семья остались там:

"Мой муж на Украине, моя семья на Украине, все мои друзья. Муж родился на Украине, там его престарелые родители, он хочет защитить свою землю, свой бизнес, своё всё".

В четверг официальная София сообщала, что Украину хотят покинуть около 4000 болгарских граждан. Правительство готово эвакуировать их сухопутным путём.

Между тем добровольцы отправляются к пограничным пунктам на личных машинах, чтобы помочь беженцам выбраться оттуда.

Красимир Панковский, Ассоциация украинских организаций в Болгарии:

"Мы организовали экстренный приём, потому что сейчас там женщины и дети идут через границу пешком. Мы хотим помочь им и привезти их в Болгарию. Ситуация такова, что сейчас Украина в огне. Не к кому обратиться за помощью, западный мир, как мне кажется, реагирует довольно слабо. Единственный выход — организоваться и действовать".

Беженцы не знают, что им делать дальше:

"Я боюсь за свою семью, за своих друзей, мне страшно за всех украинцев", — говорит Татьяна.

В руководстве Болгарии с осторожностью высказываются о введении санкций против России; тем не менее, с субботы страна закрыла своё воздушное пространство для российских авиакомпаний.