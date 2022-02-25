ООН: Украину покинули более 50 тысяч человек

За минувшие двое суток более 50 тысяч украинцев покинули страну — об этом заявляют представители ООН. Большинство беженцев оказались в Польше. Польские пограничники говорят о 38 тысячах человек, из них 29 тысяч прибыли пешком или на своих автомобилях. В приграничных районах местные польские валсти организуют центры приёма беженцев.

"Мне позвонили друзья, разбудили меня, рассказали о первых признаках военных действий. Так что мы срочно составили план, решили встретиться на вокзале и уже там выяснить, куда это нас приведёт. Так что никак серьёзно мы это не организовывали".

Поскольку эвакуировались многие в спешке, теперь им предстоит решить, как поступать дальше.

"Мы оставили двух собак у друга, потому что просто не было времени делать им документы и все справки, и всё, что нужно. Теперь мы думаем, что делать дальше. Возможно, доберёмся до Вроцлава, там передохнём, и решим, как поступать".

В Румынию прибыли несколько тысяч украинцев: тоже и пешком, и на своих машинах, и на паромах. В основном это те, у кого в стране есть родственники и знакомые. Некоторые румыны в знак солидарности предлагают отвезти беженцев туда, куда им нужно.