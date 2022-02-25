"Соглашение Россия-НАТО больше не работает"

Североатлантический альянс серьёзно усиливает оборону восточных рубежей. Об этом заявлено по итогам экстренного саммита НАТО. Кроме того, по словам генсека альянса, "больше не работает" соглашение "Россия-НАТО", поскольку Москва грубо нарушила основные положения этого документа. В НАТО подчеркнули, что продолжат оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Это самая серьёзная угроза безопасности, с которой мы сталкиваемся в Европе за последние десятилетия. И поэтому у нас есть силы реагирования НАТО, и именно поэтому мы производим их развёртывание — чтобы предотвратить любой просчет, любое недоразумение относительно того, что мы не готовы защищать наших союзников".

Министры финансов Евросоюза между тем ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Речь идёт о заморозке их счетов. Вслед за ЕС так же поступила и Великобритания.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС:

"Таким образом, президент Путин и глава МИДа Лавров находятся в санкционном списке, вместе с оставшимися депутатами Думы, которые поддерживают эту агрессию, также как и члены Совета безопасности России".

Накануне ЕС внёс в санкционный список министра обороны России Сергея Шойгу, официального представителя МИДа Марию Захарову, руководителя администрации президента Антона Вайно.