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мир

"Соглашение Россия-НАТО больше не работает"

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"Соглашение Россия-НАТО больше не работает"
Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Североатлантический альянс серьёзно усиливает оборону восточных рубежей. Об этом заявлено по итогам экстренного саммита НАТО. Кроме того, по словам генсека альянса, "больше не работает" соглашение "Россия-НАТО", поскольку Москва грубо нарушила основные положения этого документа. В НАТО подчеркнули, что продолжат оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

"Это самая серьёзная угроза безопасности, с которой мы сталкиваемся в Европе за последние десятилетия. И поэтому у нас есть силы реагирования НАТО, и именно поэтому мы производим их развёртывание — чтобы предотвратить любой просчет, любое недоразумение относительно того, что мы не готовы защищать наших союзников".

Министры финансов Евросоюза между тем ввели персональные санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Речь идёт о заморозке их счетов. Вслед за ЕС так же поступила и Великобритания.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС:

"Таким образом, президент Путин и глава МИДа Лавров находятся в санкционном списке, вместе с оставшимися депутатами Думы, которые поддерживают эту агрессию, также как и члены Совета безопасности России".

Накануне ЕС внёс в санкционный список министра обороны России Сергея Шойгу, официального представителя МИДа Марию Захарову, руководителя администрации президента Антона Вайно.