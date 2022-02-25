Киевляне прячутся в бомбоубежищах

Из Киева передаёт Саша Вакулина, корреспондент Euronews:

"Ситуация в столице Украины только что перешла в самую опасную фазу. Власти Киева обратились к горожанам с призывом не покидать безопасные места, сохранять спокойствие, не паниковать, конечно, настолько, насколько это возможно, и искать убежище. Операция идёт здесь прямо сейчас. Сирены воют почти каждый час, люди бегут в поисках укрытий. Наиболее очевидный выбор - станции метро.

В подземках полно людей. Многие провели там всю прошлую ночь. Среди них дети, младенцы, пожилые люди, которые остались там, понимая, что это самое безопасное место.

А сегодня обстановка ухудшилась. Люди не решаются подняться в город, потому что в любой момент может сработать сирена, и придётся снова бежать и искать бомбоубежище. Киевляне сегодня там.

Город с населением более четырёх миллионов человек абсолютно пуст, на улицах ни души, нет машин. Власти просят людей быть очень осторожными - не размещать в соцсетях видео, которые они снимают в связи с тем, что происходит в столице".