Чем бундесвер поможет НАТО?

Бундесвер хочет предложить НАТО дополнительные ресурсы и системы вооружения для усиления восточного фланга.

По сообщениям СМИ, в ближайшее время там будет дислоцирована пехота - около 150 солдат - и более десяти танков "Боксер". Немецкие солдаты таким образом присоединятся к французским военнослужащим в Румынии.

Кроме того, министр обороны Кристина Ламбрехт готова предложить НАТО ЗРК "Пэтриот" для более надёжной защиты стран Балтии, корвет и фрегат для миссий альянса в Северном и Балтийском морях. Правда, как уточняют СМИ, эти военные корабли придется отозвать из Средиземного.

Оперативная готовность бундесвера ранее подверглась критике, которая усилилась на фоне вторжения России в Украину. Главный упрёк: военные не успели взять на вооружение те выводы, которые были сделаны после событий в Грузии в 2008 и в Крыму в 2014 годах.

Инспектор немецкой армии охарактеризовал вооружённые силы страны как лишь "условно готовые" к действиям.

По словам генерал-лейтенанта Альфонса Майса, армия, которой ему было позволено руководить, "более или менее пуста", а варианты, которые можно предложить для поддержки альянса, "крайне ограничены".

Чтобы исправить ситуацию, правительство Германии намерено увеличить военный бюджет страны.