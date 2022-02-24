Лукашенко: "Мы не собираемся втягиваться в войну"Комментарии
Белорусские военные не участвуют в российской операции на Украине, Минск не собирается "втягиваться в конфликт": об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, Владимир Путин и не ставил перед ним вопрос о присоединении к операции.
Тем не менее, Лукашенко подчеркнул, что существуют союзнические обязательства между Россией и Беларусью, в рамках которых Минск готов оказывать поддержку.
Александр Лукашенко, президент Беларуси:
"Я получил первичную информацию из Польши и Литвы о том, что там создаются группировки для того, чтобы когда начнётся конфликт с Украиной, они на этот случай разрабатывают ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путём и ударить в спину российской группировке. Вот тогда я их предупредил: мы предателями не будем и вам не позволим стрелять в спину русских людей".
Ранее Лукашенко сообщал, что обратился к Москве с просьбой о передаче дополнительного вооружения для "прикрытия западной границы" Беларуси. В частности, ракетные комплексы "Искандер" и С-400.