Лукашенко: "Мы не собираемся втягиваться в войну"

Белорусские военные не участвуют в российской операции на Украине, Минск не собирается "втягиваться в конфликт": об этом заявил Александр Лукашенко. По его словам, Владимир Путин и не ставил перед ним вопрос о присоединении к операции.

Тем не менее, Лукашенко подчеркнул, что существуют союзнические обязательства между Россией и Беларусью, в рамках которых Минск готов оказывать поддержку.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Я получил первичную информацию из Польши и Литвы о том, что там создаются группировки для того, чтобы когда начнётся конфликт с Украиной, они на этот случай разрабатывают ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путём и ударить в спину российской группировке. Вот тогда я их предупредил: мы предателями не будем и вам не позволим стрелять в спину русских людей".

Ранее Лукашенко сообщал, что обратился к Москве с просьбой о передаче дополнительного вооружения для "прикрытия западной границы" Беларуси. В частности, ракетные комплексы "Искандер" и С-400.