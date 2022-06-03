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Россия

Россияне доверяют телевиденью

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 Галина Полонская
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Женщины прогуливаются в центре Москвы
Женщины прогуливаются в центре Москвы   -   Авторское право  NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

По данным соцопросов, почти три четверти россиян узнают новости о войне в Украине и телевизора. VPN для поисков новостей из альтернативных источников используют лишь пять с половиной процентов. Влияет ли это на формирование общественного мнения, и как относятся россияне к войне?

Галина Полонская, Euronews:

"В России происходят некоторые изменения в общественном мнении: все меньше людей обращают внимание на войну, которую в России называют "спецоперацией", и все меньше людей говорят, что их беспокоит происходящее в Украине.

Результаты недавнего опроса, проведенного независимым Институтом Левадf-Центр (который российские власти считают "иностранным агентом"), также свидетельствуют о том, что большинство людей по-прежнему доверяют телевидению, считая его самым важным и надёжным источником информации. Телевидение в России практически полностью контролируется государством, поэтому неудивительно, что большинство опрошенных (73%) считают "спецоперацию" успешной.

Несмотря на это, конечно, есть ещё много тех, кто против войны и пытается ей противостоять. Но каждый протест тут же подавляется: даже желто-синий (цвета украинского флага) лак для ногтей или туфли могут стать поводом для задержания. Сейчас власти пытаются также заблокировать VPN-сервисы, чтобы люди не могли получить какую-либо информацию извне, из заблокированных новостных агентств или от независимых журналистов, уехавших из России.

Не только журналисты или правозащитники, но и другие люди, открыто говорящие войне "нет" -  многие художники, например - были вынуждены уехать. Активисты говорят об ощущении постоянно происходящих репрессий, и люди напуганы.

Так что те, кто не согласен с происходящем, кто не одобряет его, просто шепчутся об этом на кухне за закрытыми дверями, как будто снова вернулись в СССР. И многие из тех, кто понимает, что (на самом деле) происходит (в Украине), ничего не предпринимают, потому что, во-первых, боятся репрессий, а во-вторых, считают, что ничего не могут изменить".