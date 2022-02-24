"Северный поток – 2" — среди первых объектов санкций

"Северный поток – 2" — среди первых объектов западных санкций. В Германии заявили о прекращении сертификации проекта после того, как Москва признала донбасские республики. В среду о своих санкциях объявили в Белом доме. О том, что входит в эти меры, в Вашингтоне пока не конкретизируют.

Нед Прайс, представитель госдепартамента США:

"Наши немецкие союзники предприняли решительные действия для того, чтобы трубопровод "Северный поток–2", который стоил Российской Федерации 11 миллиардов долларов инвестиций, был остановлен на неопределённый срок. Президент Байден утвердил санкции против управляющей компании и её должностных лиц".

Трубопровод, идущий параллельно первому "Северному потоку", был целиком достроен и проверен осенью прошлого года, несмотря на то, что из-за санкций США из проекта постоянно уходили европейские компании. Проектная мощность системы — 55 млрд кубометров в год.

В ряде стран Европы ещё накануне в целом негативно отзывались о действиях США. Теперь не исключается, что новый пакет уже европейских санкций также коснётся трубопровода. В четверг лидеры ЕС обсудят ситуацию на экстренном саммите. Во вторник уже было объявлено, что Евросоюз вводит санкции против целого ряда российских чиновников и банковских организаций.