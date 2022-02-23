Лидеры ЕС обсудят конфликт России и Украины на экстренном саммите

Лидеры Евросоюза собираются в четверг на экстренный саммит, посвященный эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. У себя в Твиттере он также поприветствовал быстрое утверждение антироссийских санкций, которые Брюссель официально принял вечером в среду. "Применению силы и принуждения для изменения границ нет места в XXI веке", — заявил политик.

Под новые санкции ЕС попадет 351 депутат Госдумы из числа проголосовавших за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и еще 27 человек и организаций. Их полный список пока не опубликован, но, по данным газеты The New York Times, ограничения затронут российского министра обороны Сергея Шойгу, главу администрации президента Антона Вайно, официального представителя МИДа Марию Захарову и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Им будет запрещен въезд в ЕС, а активы заморожены.

Кроме того, санкции, вероятно, распространятся на банк "Россия", Промсвязьбанк и ВЭБ.

Брюссель также ограничил доступ России к европейскому капиталу и финансовым рынкам и запретил торговлю с сепаратистскими республиками.