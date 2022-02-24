НАТО подтверждает готовность защищать союзников

Генеральный секретарь НАТО резко осудил Россию, которая, по его словам, развязала «войну против Украины» и положила конец миру в Европе. Выступая перед журналистами в брюссельской штаб-квартире, Йенс Столтенберг назвал объявленную президентом Путиным военную спецоперацию "преднамеренным, хладнокровным и давно спланированным вторжением». По словам Генсека НАТО, «Россия использует силу в попытке переписать историю»:

«К сожалению, то, против чего мы предостерегали в течение нескольких месяцев, произошло. Несмотря на все призывы к России изменить курс и неустанные усилия по поиску дипломатического решения. Мир на нашем континенте разрушен».

Генсек призвал провести встречу в верхах Североатлантического альянса в пятницу после того, как страны, наиболее близкие к конфликту — Эстония, Латвия, Литва и Польша — запросили о проведении консультаций в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

_«Не заблуждайтесь: мы будем оборонять и защищать каждого союзника от любого нападения и каждый дюйм территории НАТО. Именно поэтому мы увеличили свое присутствие в восточной части альянса, добавив ещё тысячи солдат, кораблей и самолетов за последние недели».

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В заявлении постоянных представителей стран НАТО говорится, что боеготовность союзных сил была повышена для реагирования на все непредвиденные обстоятельства. Тем не менее, Столтенберг заявил, что НАТО не планирует вводить войска на Украину, и принимаемые меры носят чисто оборонительный характер. Он указал на серьёзную угрозу для евроатлантической безопасности.