Президент США объявил о новых антироссийских санкциях

США вводят новые антироссийские санкции в ответ на признание Россией суверенитета самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Вашингтон считает, что шаги, которые Москва предприняла в отношении ДНР и ЛНР, означают начало вторжения России на Украину. Президент США Джо Байден заявил, что санкции коснутся российского суверенного госдолга, и затронут представителей российской элиты.

Кроме того, предусмотрены полные блокирующие санкции против двух крупных финансовых институтов России — ВЭБ и Промсвязьбанка.

Байден также объявил: "В ответ на заявление России о том, что она не будет выводить свои войска из Беларуси, я санкционировал переброску дополнительных сил и средств США, уже имеющихся в Европе, для укрепления наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы. Это всецело оборонительные шаги. У нас нет намерения воевать с Россией. Однако мы хотим послать недвусмысленный сигнал: США с нашими союзниками будут защищать каждый дюйм территории НАТО и выполнять обязательства, которые мы взяли на себя перед НАТО".

Американский лидер добавил, что США сохраняют готовность к дипломатическому взаимодействию с Россией по ситуации вокруг Украины и проблемам безопасности в Европе.