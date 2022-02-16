Украина: вторжение не состоялось

Российские войска начали возвращаться к месту постоянной дислокации вопреки сообщениям ряда СМИ о якобы намечавшемся в ночь на среду вторжении на Украину. При этом, по заявлениям американских властей, вторжение по-прежнему возможно. Об этом, в частности, говорил президент США Джо Байден в своём телевизионном выступлении:

– Остаются открытыми два пути развития событий. Россия и Соединённые Штаты разделяют историческую ответственность, и ради глобальной стабильности и нашего общего будущего – выбор за дипломатическим подходом. Но не должно быть сомнений, что если Россия вторгнется на Украину, ответственные страны во всём мире решительно отреагируют.

Между тем в Москве, по завершении встречи с канцлером Германии, российский президент Владимир Путин выразил сожаление, что на предложения по гарантиям безопасности со стороны Запада так и не было получено конструктивного ответа, и подчеркнул, что Россия не желает войны:

– По поводу – хотим мы этого или нет. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну.

Многие киевляне говорят, что не воспринимали всерьёз сообщения о готовящемся вторжении и что их больше волнуют действия собственного президента:

– Вы знаете, гражданин Путин меня вообще как-то не интересует. Он президент соседнего государства. А я живу в своём государстве и у меня есть свой президент, поэтому меня интересует президент Владимир Александрович Зеленский, а что там говорят другие президенты – ну пусть себе говорят.

Накануне в ответ на сообщения о запланированном вторжении Зеленский объявил на Украине 16 февраля Днём единения.