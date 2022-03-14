Белград: автопробег в поддержку Путина и Донбасса

В Белграде состоялся массовый автопробег в поддержку России и Донбасса. По словам организаторов, в нём приняли участие несколько сотен автомобилей. На машинах — символ Z, флаги Сербии, России и непризнанных республик, Георгиевские ленты и портреты Владимира Путина. Это уже не первая такая акция в Сербии.

"Это освободительная война, а не агрессия. Агрессия это когда нацисты, фашисты, американцы и Западная Европа. Это они агрессоры, а не Россия".

"Путин защищается от нацистов. Я думаю, что американцы ведут эту войну руками своих сателлитов, и там много нацистских групп, которые хотят дестабилизировать Россию и выступают против православия", — говорят участники акции.

Официальный Белград сдержанно относится к происходящему на Украине. Президент Сербии Вучич выступил за территориальную целостность Украины, но отказался вводить против России санкции. До начала российского вторжения Вучич заявил, что не станет поддерживать шаг Москвы по признанию донбасских республик, если Киев осудит бомбардировки Сербии 1999 года.