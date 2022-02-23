"Северный поток-2" могут остановить окончательно

Германия не исключает, что"Северный поток-2" может быть окончательно остановлен.

Министр экономики ФРГ объявил о том, что будет подготовлен новый доклад по российскому газопроводу, необходимый для его сертификации. Предыдущий был отозван после того, как Россия признала суверенитет самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

"На подготовку доклада уйдет несколько месяцев, - добавил Роберт Хабек. - Это не санкции в классическом понимании, а юридическое действие", - пояснил он.

В интерьвю СМИ министр также сказал, что проект строительства газопровода по дну Балтики из российского порта Усть-Луга до немецкого Грайфсвальда "изначально был рискованным", при его разработке "учитывались только экономические моменты, а не вопросы геополитики и безопасности".

Впрочем, Хабек не исключил, что "Северный поток-2" ещё может быть запущен.

"Это произойдёт, когда Россия выполнит свои международные обязательства", - уточнил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он подчеркнул, что приоритетом ЕС должны стать энергетическая независимость и диверсификация энергоисточников.

Между тем, стало известно, что немецкая страховая компания Munich Re вышла из контракта по обслуживанию Nord Stream-2.