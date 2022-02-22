"Северный поток - 2": Берлин заморозил запуск построенного газопровода

Вплоть до сегодняшнего дня Берлин, несмотря на давление США и ряда европейских стран, не хотел отказываться от запуска "Северного потока - 2". Но после признания Россией ДНР и ЛНР всё изменилось: во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство замораживает сертификацию газопровода.

Труба длиной в 1230 километров, проведенная по дну Балтийского моря, была полностью построена еще в сентябре, но до сих пор не введена в эксплуатацию.

""Северный поток - 2" приносил бы российской экономике миллиарды долларов в год. А у России слабая экономика. Это подчеркивает, что Владимир Путин в попытке сделать Украину частью великой России готов понести экономический ущерб — хоть и не лично. Пострадают россияне. Думаю, "Северный поток - 2" будет только началом серии экономических шагов, доказывающих, что у Запада нет ясного ответа на действия господина Путина", — считает почетный профессор Бирмингемского университета Скотт Лукас.

Против строительства "Северного потока - 2" активно выступал Вашингтон, заявляя, что газопровод, — который, к тому же, лишает Украину и Польшу дохода от газового транзита, — только увеличит зависимость Европы от российских энергоресурсов.

Сейчас в немецкой энергетике на долю природного газа приходится около 25%. В ближайшее время эта цифра должна вырасти, так как Германия постепенно отказывается от угля. Половина используемого в стране газа идет из России.