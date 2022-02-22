Россия признала ДНР и ЛНР: что дальше?

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных республик Донбасса, подписал указы о взаимопомощи с ними и поручил обеспечить российским вооружённым силам "функции по поддержанию мира" в этих регионах. Свое решение президент Путин в телеобращении к нации обосновал оборонными интересами России. "Выбор способов обеспечения безопасности не должен создавать угрозы для других государств, а вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России", - уточнил он.

В соцсетях появляются видеозаписи на которых, как заявляется, запечатлен вход российской бронетехники в ДНР и ЛНР. Накануне, обращаясь к нации, украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что международно признанные границы его страны останутся прежними.

"Мы ожидаем четких и эффективных шагов поддержки от наших партнеров, сейчас очень важно пронять, кто настоящий друг и союзник, а кто будет продолжать пугать Российскую Федерацию лишь на словах, - отметил Зеленский. - Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаемся ни на какие провокации".

На фоне нового витка кризиса в Нью-Йорке на экстренное заседание собрался Совбез ООН. Постпред России в ООН Василий Небензя призвал страны мира сосредоточиться на деэскалации конфликта. "Сейчас важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска", - отметил он, покинув заседание сразу перед выступлением украинского коллеги. Сергей Кислица, посол Украины в ООН , пообещал, что "международно признанные границы Украины были и будут неизменными независимо от любых заявлений и действий Российской Федерации".

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что признание Донбасса угрожает нацбезопасности Америки и подписал указ о запрете на торговлю и инвестиции в ДНР и ЛНР

Несколько дней назад на востоке Украины началась эвакуация мирных жителей, Власти самопровозглашенных республик заявили об эскалации напряженности в регионе по вине украинских силовиков - заявления, которые в Киеве категорически отрицают.