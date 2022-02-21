Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР

Владимир Путин признал самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, образованные в 2014 году на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях украинского Донбасса. Об этом президент РФ заявил в экстренном телевизионном обращении к российскому народу. Решение о признании Донецкой и Луганской республик было принято по итогам заседания Совета Безопасности России, участники которого высказались в поддержку соответствующей инициативы Госдумы.

Владимир Путин, президент России: "Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть - агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью - порождение государственного переворота 2014 года. И те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками".

15 февраля Госдума большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик было решено направить президенту.

Признание сепаратистских регионов Украины в качестве независимых государств вызвало широкое возмущение на Западе, где этот шаг России назвали нарушением международного права и Минских соглашений.