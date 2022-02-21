"Решение о признании ЛНР и ДНР будет принято сегодня", - Путин

Решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на Востоке Украины будет принято 21 февраля, заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", - сказал Путин, поблагодарив членов Совбеза, принявших участие в совещании.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев подчеркнул, что признание независимости сепаратистских регионов является "единственным решением", если Соединенные Штаты не смогут в "два-три дня" изменить ситуацию в Донбассе.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также призвал признать независимость регионов на востоке Украины, послав "сильный сигнал русскому миру". "Я очень надеюсь, что мы тем самым пошлем сильный сигнал русскому миру. Мы не можем смотреть равнодушно все восемь лет на то, как издеваются над нашими соотечественниками, поэтому я не вижу другого пути, - сказал он. - Что касается того, чтобы дать Западу два-три дня, чтобы он одумался, это дело вкуса. Но то, что он не изменит свою позицию, это всем понятно".

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