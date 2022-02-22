Власти Мьянмы обвиняются в Гааге в геноциде рахинджа

Бедственное положение мусульманского меньшинства рохинджа в Мьянме стало центральной темой судебного разбирательства в Международном суде в Гааге.

Власти страны обвиняются в геноциде в период военных репрессий 2017 года. Однако рассмотрение дела превращается в спор о том, кто является законным правителем Мьянмы после вооруженного переворота в прошлом году.

Власти Мьянмы обвиняются в широкомасштабных нарушениях прав человека, включая внесудебные казни, групповые изнасилования, поджоги и детоубийства

Изучив ситуацию в Мьянме, миссия комитета ООН по правам человека опубликовала доклад. В нем говорится, что действия правительства и вооружённых сил страны направленные против народа рохинджа несут признаки геноцида.

Авторы документа утверждают, что жертвами массовых убийств в регионе «по консервативной оценке» стали десять тысяч человек. Количество беженцев оценивается в 700 тысяч. В процессе опроса свидетелей, выявлено, что действия военных характеризовались систематическими нападениями на мирных жителей. В некоторых случаях солдаты пользовались гражданскими как прикрытием. Солдаты жестоко насиловали женщин, часто происходили групповые изнасилования. В ходе пыток мужчин (чаще это мужчины «боеспособного возраста»), они также подвергались сексуальному насилию.