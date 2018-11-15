Рохинджа не хотят возвращаться в Мьянму

Сотни мусульман рохинджа провели акцию протеста в Кокс-Базаре в Бангладеш против любой попытки возвращения беженцев в Мьянму. Демонстрация прошла на фоне сообщений о том, что начало репатриации, намеченное на 15 ноября отложено. В Бангладеш готовились отправить в Мьянму первую группу рохинджа в составе 2200 человек, но этого сделано не было.