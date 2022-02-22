Германия заморозила запуск "Северного потока - 2"

На фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР Германия заморозила запуск газопровода "Северный поток - 2". Днем во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил остановить сертификацию проекта:

"Евросоюз уже обсудил первый пакет санкций и примет окончательное решение в течение дня. Сейчас ситуация кардинально иная, и поэтому мы, в свете недавних событий, должны заново ее оценить. Это касается и "Северного потока - 2". Сегодня я попросил Министерство экономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности. Звучит технически, однако это административно-правовой шаг, необходимый для того, чтобы сертификация газопровода не смогла произойти. Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".