Евросоюз введёт сегодня часть санкции против России

Евросоюз собирается сегодня во второй половине дня ввести против России санкции. В Париже созвана срочная встреча, на которой министры иностранных дел ЕС решат, какие отрасли экономики будут затронуты ограничительными мерами. Сообщается, что под них подпадёт также пара сотен лиц. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил: «Мы должны действовать быстро»:

«Российские войска вошли в Донбасс. Мы считаем Донбасс частью Украины. Я бы не сказал, что это полноценное вторжение, но российские войска находятся на украинской земле».

После объявленного накануне признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик президент Путин поручил обеспечить российским вооружённым силам "функции по поддержанию мира" в этих регионах. Передвижения туда войск и техники уже наблюдаются.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил от имени всей Европы:

«Это нарушение международного права. Это посягательство на суверенитет Украины и отказ России от своих международных обязательств».

Евросоюз подготовил всеобъемлющий полный пакет санкций на случай полного российского вторжения на Украину. Послы стран ЕС в Брюсселе собираются данном этапе утвердить только часть этих мер.