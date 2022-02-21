"Как это всё понимать?": Россия ответила на информацию посольства США о возможных терактах

"Как это все понимать?", так прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендации посольства США своим гражданам в России избегать скопления людей и следить за информацией международных СМИ из-за неких сообщений об угрозах атак в общественных местах, в том числе в ТЦ, метро и ж/д станциях в крупных городах.

При этом конкретной информации посольство не предоставило.

Захарова в своем телеграм-канале обратилась к диппредставительству США с вопросом, сообщали ли они об имеющейся у них информации о возможных терактах своим российским коллегам.

Ранее посольство США в Москве на своем официальном сайте опубликовало предупреждение для американских граждан о возможных угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в приграничных с Украиной районах.

"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной", - говорится в тексте.

При этом ссылок на "сообщения СМИ" посольство не предоставило.

Диппредставительство США рекомендовало своим гражданам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, быть внимательными к своему окружению, "быть бдительными в туристических местах и местах, которые посещают граждане западных стран", пересмотреть свои планы личной безопасности, иметь при себе паспорт США с российской визой и иметь план эвакуации, не зависящий от помощи правительства США.