Москва и Париж перезапускают "нормандскую четверку"

На фоне растущей напряженности вокруг Украины президенты России и США приняли предложение Франции о проведении саммита по вопросам безопасности: повестку дня встречи на высшем уровне, как ожидается, согласуют министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен 24 февраля.

Москва подтвердила готовность к активизации поиска дипломатических решений. Накануне в ходе телефонных переговоров Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном было принято решение о скорейшем созыве контактной группы по Донбассу и возобновлении работы в формате "нормандской четверки". Ближайшая цель политиков - добиться деэскалации напряженности на востоке Украины.

"С учётом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата». Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса", - сообщает пресс-служба Кремля..

Запад обвиняет Москву в подготовке вторжения на Украину, близ границ с которой, как утверждается, стянут многотысячный контингент, а в соседней Беларуси идут масштабные военные учения с участием россиян. Москва отрицала и отрицает милитаристские планы, настаивая на выполнении Киевом Минских соглашений. В Кремле считают, что обострение в Донбассе связано с провокациями украинских силовиков. На фоне возобновившихся обстрелов из региона эвакуируют жителей.

Из-за обострения ситуации Польша по просьбе Украины созывает в понедельник вечером спецзаседание ОБСЕ, наблюдатели этой организации осуществляют мониторинг в регионе. Накануне ОБСЕ сообщила о применении в Донбассе запрещенных тяжелых вооружений и призвала стороны конфликта соблюдать режим тишины, не подвергая опасности население.