"Золото" Щербаковой и слезы Валиевой

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 балла. Вторая ступенька подиума тоже у россиянки: Александра Трусова взошла на неё, набрав 251,73 балла. Бронзовой призёркой Игр стала японка Каори Сакамото (233,13 балла).

Щербаковой 17 лет, она - действующая чемпионка мира и трёхкратная победительница чемпионатов России. 17-летняя Трусова - бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы. В четверг в Пекине она впервые в истории выполнила пять прыжков в четыре оборота в одном прокате. В произвольной программе россиянка исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. Фигуристка показала прокат произвольной программы, который ещё нескоро смогут повторить, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

На второй Олимпиаде подряд российские фигуристки занимают первые два места в одиночном катании: в 2018 году в южнокорейском Пхёнчхане золотую медаль завоевала Алина Загитова, серебряным призером стала Евгения Медведева. В женском одиночном катании российская фигуристка побеждает третью Олимпиаду подряд: в 2014 году в Сочи чемпионкой стала Аделина Сотникова.

Провал 15-летней "сенсации"

Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы, стала в итоге лишь четвертой (224,09). Она дважды упала во время произвольной программы: фигуристка ошиблась при исполнении тройного сальхова и четверного тулупа. После проката она не стала общаться с журналистами, а молча прошла микст-зону мимо десятков журналистов в сопровождении сотрудника Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала сенсацией последних месяцев: ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71).

Сразу после плохой новости все без исключения представители российского фигурного катания и - шире - спорта выразили Камиле Валиевой поддержку. "Бедным ребёнком" назвал её президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Скандал вокруг положительной допинг-пробы психологически надломил спортсменку, такое мнение высказала президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова.

Сломали девочку: 15 лет, неустоявшаяся психика, психологически она сломана. Но ничего, ей будет 19 лет на следующих Олимпийских играх, и она будет еще выигрывать и выигрывать. Она - гениальная спортсменка Ирина Винер-Усманова президент Федерации художественной гимнастики

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка пожелала Камиле Валиевой пережить все сложности на пути и стать сильнее. Несмотря на неудачу на Олимпийских играх, Валиева "всё равно остается бриллиантом фигурного катания", заявил в свою очередь президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Подиум женского одиночного фигурного катания в Пекине, 17 февраля 2022 г. Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

"Не выдержала давления"

Результат Камилы Валиевой останется на совести журналистов и организаторов Олимпиады, убеждена заслуженный тренер СССР Елена Чайковская, которая повидала на своём веку 11 Олимпиад. "А вы бы выдержали, если бы вам с утра до вечера по голове долбили, а еще ночью звонили? - сказала она. - Очень жаль, потому что это была бы феерическая победа Валиевой. Было бы три девочки на пьедестале, но получилось так, что одну скинули".

Российская фигуристка не выдержала психологического давления на Олимпийских играх в Пекине, считает депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Спортсмен привык к графику. У неё было сбито всё: допрос, контроль, журналисты, тут надо спрятаться и убежать. Этери [Тутберидзе] не давала ей читать комментарии, но эта нагрузка тяжела для такой девочки. Думаю, всё это её и надломило Светлана Журова Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В пробе Валиевой предположительно обнаружили запрещённый препарат "Триметазидин". Специалисты сравнивают его с мельдонием, он защищает сердце и мозг во время интенсивных нагрузок.

Российское антидопинговое агентство 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое та на следующий день успешно оспорила. 14 февраля Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с 15-летней спортсменки. Расследование дела о допинге продолжается. Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.