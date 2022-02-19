Олимпиада: триумф Александра Большунова

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун завоевали "золото" в выступлениях спортивных пар, обойдя россиян Евгению Тарасову и Вдладимира Морозова на 0,63 балла. Китайская пара получила за выступление рекордную сумму — 239,88 балла, обойдя по этому показателю Анастасию Мишину и Александра Галямова, которые в Пекине оказались третьими.

Сборная Швеции оказалась лучшей в кёрлинге, обыграв Великобританию 5:4. Ранее шведы дважды завоёвывали олимпийское "серебро" в этом виде спорта, причём первый раз — ещё в 1924 году.

Конькобежка из Нидерландов Ирене Схаутен завоевала в Пекине уже тртью золотую медаль. В субботу она выиграла масс-старт, обойдя канадку Ивани Блонден. Ранее Схаутен занимала первые места на дистанциях 5000 и 3000.

Бельгийский конькобежец Барт Свингс стал первым в масс-старте: он получил второе в истории своей страны "золото" зимней Олимпиады.

А в лыжном масс-старте два верхних места на пьедестале заняли спортсмены российского олимпийского комитета: Александр Большунов получил "золото", а его товарищ по команде Иван Якимушкин — "серебро". По сообщению ТАСС, именно Большунов станет знаменосцем команды на закрытии Игр.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Норвегия с 15 золотыми медалями, затем идут Германия и Китай. У российского олимпийского комитета 8-е место: 31 награда, из них 6 высшего достоинства.