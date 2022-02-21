Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Иран

Крушение иранского истребителя

Access to the comments Комментарии
 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Крушение иранского истребителя
Авторское право  Tasnim News agency via AP

Три человека погибли в результате крушения истребителя F-5 ВВС Ирана, разбившегося в понедельник утром в районе Монахема в Тебризе.

По словам представителя Красного Полумесяца, самолёт врезался в здание школы, и один из погибших - местный житель. Школа была закрыта из-за эпидемии коронавируса. На месте крушения вспыхнул пожар. По данным местных властей, пилот мог катапультироваться, но не стал этого делать, стараясь увести истребитель подальше от жилого квартала. Обстоятельствапроисшедшего выясняются.

ВВС Иранаимеют на вооружении в основном российские истребители МиГ и Сухой, построенные ещё в советское время, а также несколько китайских самолётов и американских истребителей F-4 и F-5, выпущенных до Исламской революции 1979 года.