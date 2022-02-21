Крушение иранского истребителя

Три человека погибли в результате крушения истребителя F-5 ВВС Ирана, разбившегося в понедельник утром в районе Монахема в Тебризе.

По словам представителя Красного Полумесяца, самолёт врезался в здание школы, и один из погибших - местный житель. Школа была закрыта из-за эпидемии коронавируса. На месте крушения вспыхнул пожар. По данным местных властей, пилот мог катапультироваться, но не стал этого делать, стараясь увести истребитель подальше от жилого квартала. Обстоятельствапроисшедшего выясняются.

ВВС Иранаимеют на вооружении в основном российские истребители МиГ и Сухой, построенные ещё в советское время, а также несколько китайских самолётов и американских истребителей F-4 и F-5, выпущенных до Исламской революции 1979 года.