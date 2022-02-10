Иран представил новую ракету

Вооруженные силы Ирана представили новую ракету стратегического назначения "Хайбар-шекан", работающую на твердом топливе и способную поражать цели на расстоянии до 1450 километров. Новая конструкция позволила сократить на треть массу по сравнению с аналогами. Иран занимается развитием собственной ракетной программы с 1990-х годов и отказывается вести переговоры об ограничении, мотивируя это тем, что его соперники в регионе также приняли на вооружение ракеты аналогичного класса.