Иран отмечает 43-ю годовщину Исламской революции

Государственные флаги, гудящие на улицах автомобили, плакаты с антиизраильскими и антиамериканскими лозунгами. В Иране отмечают 43-ю годовщину Исламской революции.

Несмотря на пандемию коронавируса, на улицы Тегерана вышли тысячи людей. В столице Ирана и других городах страны состоялись автопробеги.

Празднования проходят на фоне возобновившихся в Вене переговоров цель которых - восстановление ядерной сделки в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение.

Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной.

Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.