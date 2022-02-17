Все больше жителей Донбасса обращаются за гражданством РФ

Уже более 730 тысяч жителей самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины получили гражданство и паспорта Российской Федерации в упрошенном порядке, это почти четверть населения региона. Процесс получения документа занимает около трех месяцев. Требуется только подтверждение постоянного проживание в этих районах в 2014 году.

"В связи с ростом напряженности и слухами о возобновлении военных действий на территории Донбасса число желающих вступить в гражданство Российской Федерации увеличилось", — говорит инспектор Ольга Матвиенко.

Обратившиеся за гражданством РФ говорят, что чувствуют себя защищенными. Президент РФ Владимир Путин также подписал указ, облегчающий поступление товаров из Донбасса на российский рынок.

"Хочу быть гражданином Российской Федерации. Мы же к этому идем. Почему нет?", — говорит строитель из Донецка Иван Малюта.

"Очень надеемся на защиту. Родственники нам говорят, что Путин нас не бросит и все будет хорошо", — говорит пенсионерка из Донецка Неля Дзюба.

В Киеве неоднократно называли такое решение Кремля незаконным. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что попросил ОБСЕ подготовить доклад в связи с предоставлением Россией гражданства жителям Донбасса.

"Массовая выдача российских паспортов гражданам Украины, проживающим в Донецкой и Луганской областях - — очевидное и вопиющее нарушение минских соглашений", — сказал Дмитрий Кулеба

В Москве заявляют, что эта мера вынужденная, так как жители Донбасса отвергнуты Украиной и сталкиваются с социальными, финансовыми и другими проблемами. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал упреки несостоятельными. "Эта практика не является нарушением минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны", — сказал Песков.

Власти Украины призвали Евросоюз ввести санкции за выдачу паспортов.

В МИД РФ указали, что Польша, Венгрия и Румыния также в больших количествах выдают свои паспорта жителям Украины. А сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья