Есть ли эскалация конфликта на российско-украинской границе?

В последнее время ситуация на российско-украинской границе вызывает опасения мирового сообщества. Запад обвиняет Москву в наращивании военных мощностей в регионе, Кремль считает обвинения в свой адрес русофобской пропагандой.

Мы попросили европейских экспертов дать свой взгляд на происходящее.

Что происходит?

В ноябре агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена считают возможным военное вторжение России на Украину. Позднее газета The New York Times, сославшись на данные американской и британской разведки, сообщила, что Кремль рассматривает возможность дестабилизации ситуации на Украине вплоть до захвата новых территорий. Якобы Москва желает создать условия для смены власти в Киеве.

Позднее Министерство обороны Украины заявило, что около 90 тысяч российских солдат размещены вблизи украинской границы и на контролируемых про-российскими сепаратистами территориях на востоке Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что у США есть "серьезные опасения по поводу необычной российской военной активности".

Россия отвергла обвинения в свой адрес, в свою очередь обвинив Киев в наращивании военных мощностей на Донбассе и нарушении минских договоренностей. На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что Запад нагнетает напряженность на восточных границах Украины и в Черном море путем проведения там военных учений. Он также заявил, что западные бомбардировщики приблизились к России на расстояние 20 км.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления США "целенаправленной информационной кампанией". "Это нагнетание напряженности, опять же, попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования", - сказал Песков в понедельник, добавив, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Политолог, член Международной кризисной группы Кэтрин Куинн-Джадж не уверена в достоверности информации, поступающей от чиновников.

"Я скептически отношусь к комментариям украинских и европейских официальных лиц, но это не значит, что я считаю российские заявления надежными". Кэтрин Квинн-Джадж

Возможна ли реальная эскалация конфликта?

Эксперт программы "Расширенная Европа" Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель считает, что Кремль действительно укрепляет свое военное присутствие на юго-западной границе. "Мы видим, что некоторые элементы подразделений 48-й армии, которая базируется на Северном Кавказе, были переброшены в Крым, и мы видим приток техники и людей в Крым, - сказал он. - Мы также видим большое количество военной авиации в Ростове-на-Дону - не штурмовиков, а транспортных самолетов, которые прилетают и улетают".

Подобная мобилизация, по его словам, может быть признаком того, что Кремль рассматривает возможность вторжения в Украину. "То, что приходит туда, в основном, проникает в Донбасс", - добавил эксперт.

Грессель отметил, что переброска российских войск совпала с "определенной риторикой" Москвы, включая "обвинения в адрес Украины в выходе из Минского договора" и "очень конкретные требования о том, какое законодательство Украина должна изменить, какие законы принять, какие не принимать, как признать марионеточные республики на Донбассе".

"Все это дает понять, что Россия действительно чего-то хочет и подкрепляет эти требования военной мощью", - сказал он.

В соглашении 2015 года, которое было подписано при посредничестве Франции и Германии с целью содействия урегулированию конфликта, предусматривалось, что Украина восстановит полный контроль над границей с Россией на территориях, контролируемых повстанцами, только после выборов местных лидеров и законодательных органов.

Недавно Киев представил планы по принятию закона о переходной администрации, обещающего переход к новым властям после выборов по украинскому законодательству. "Москве не нравится содержание законопроекта, поскольку он не позволяет ей фактически сохранить республики, которые она создала на востоке Украины", - считает Грессель.

При этом он отмечает, что полномасштабной эскалации скорее всего не будет. "Ограниченная эскалация, направленная на дестабилизацию Украины, а не на завоевание, кажется очень вероятной. Это будет сигналом Киеву: "Вы не можете прятаться за своей армией, вы не можете прятаться за Францией и Германией, либо делайте то, что мы говорим, либо начинайте войну", - сказал он.

США уже направили корабли в Черное море в рамках деятельности НАТО рядом с Украиной. В последние недели Вашингтон поставил Киеву военное оборудование на 60 миллионов долларов.