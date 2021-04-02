Киев: "Москва должна прекратить военную эскалацию"

Замечено передвижение российской военной техники в районы, граничащие с Украиной, на территории непризнанных республик Донбасса и на Крымском мосту. Об этом свидетельствуют непроверенные видеокадры в соцсетях.

Киев призвал к экстренному заседанию Трёхсторонней группы, отвечающей за поддержание мира на востоке Украины. На прошлой неделе, несмотря на соглашение о прекращении огня, формально действующее с прошлого года, здесь были убиты пророссийскими сепаратистами ещё 4 украинских военнослужащих, а с начала января - 20.

"Москва должна прекратить военную эскалацию, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращению огня", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На прошлой неделе Вашингтон заявил, что американские силы в Европе находятся в готовности на случай "потенциального кризиса", и что США обсудили растущую напряжённость на Украине со своими партнёрами по НАТО.

"Наша озабоченность основана на российской эскалации напряжённости и агрессии на востоке Украины. Мы были бы обеспокоены любой попыткой со стороны Российской федерации запугать своих соседей и наших партнёров, а Украина, несомненно, входит в их число", - сказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее ВМС Украины провели в Чёрном море совместные учения с кораблями НАТО.

Россия заявляет, что может свободно размещать вооруженные силы на собственной территории по своему усмотрению, и утверждает, что эти манёвры никому не угрожают. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег от повышения ставок:

"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряженности".

Война на Украине, унёсшая более 13000 жизней, началась в 2014 году после прихода к власти в Киеве прозападных деятелей.