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Мали

В Мали празднуют вывод французских войск

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 Alexander Kazakevich
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В Мали празднуют вывод французских войск
Авторское право  FLORENT VERGNES/AFP or licensors

В столице Мали Бамако жители празднуют вывод французских солдат участников операции "Бархан", которые прибыли в страну в 2014 году для борьбы с джихадистами в регионе Сахель по просьбе тогдашнего малийского правительства.

После военного переворота в стране, отношения новых властей с Парижем осложнились.

Манифестанты с плакатами в поддержку России и ЧВК "Вагнер" жгли французские и европейские флаги.