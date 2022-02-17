Франция и союзники решили вывести войска из Мали

Франция вместе с союзниками по международной антитеррористической операции "Такуба" объявила о скоординированном выводе войск с территории Мали на фоне разногласий с действующими властями страны. Накануне саммита ЕС - Африка президент Франции Эммануэль Макрон принимал в Елисейском дворце лидеров европейских и африканских стран. В заявлении по итогам встречи говорится, что решение принято из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали, в связи с чем оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом.

Вместе с тем Франция и союзники продолжат противостоять джихадистами в регионе Сахеля и рамки этой работы определятся к июню текущего года, говорится в сообщении Елисейского дворца. После вывода войска может быть расширена поддержка странам Западной Африки.

На этом фоне Евросоюз рассматривает возможность выделить более 20 млрд евро африканским странам в рамках программы "Глобальный портал", которая призвана противостоять влиянию Китая на континенте. Еврокомиссия также сообщила, что вложит 150 млрд евро в развития инфраструктуры африканских государств.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на днях отметил, что "красной чертой" для Парижа в Мали стало прибытие наемников из российской частной военной компании "Группа Вагнера".

На переговорах с Макроном президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не имеют ничего общего с компаниями, которые работают в Мали.