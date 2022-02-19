В Донбассе объявлена всеобщая мобилизация

На востоке Украины резко возросло число нарушений режима прекращения огня. Так, в субботу под обстрел попала группа украинских парламентариев и журналистов, а российская сторона сообщает, что один из украинских снарядов долетел до Ростовской области.

В самопровозглашённых республиках объявили всеобщую мобилизацию.

Денис Пушилин, глава самопровозглашённой ДНР:

"Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жён, матерей. Совместными усилиями мы добьёмся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей!"

Днём раньше было объявлено об эвакуации жителей в Россию — в первую очередь детей, женщин и пенсионеров. Согласно заявлениям, такое решение было принято в связи с усилившимися артиллерийскими обстрелами со стороны позиций украинских военных. В Ростовской области из-за этого введён режим чрезвычайной ситуации.

В России на этом фоне под руководством Верховного главнокомандующего проходят масштабные учения с пусками баллистических ракет. На Западе утверждают, что манёвры используются как прикрытия для подготовки вторжения, что в Москве категорически отрицают.

Россия и непризнанные республики, в свою очередь, обвиняют Украину в подготовке удара на восток — это отрицают уже в Киеве.

Илья Пономаренко, журналист:

"В целом видно, что в Киеве и в других городах люди придерживаются того, чьто мы называем "разумным пренебрежением". Все довольно спокойны, едины, и я считаю это добрым знаком, хорошим аргументом против каких-либо военных действий против Украины".

Обе стороны обвиняют друг друга и в диверсионных действиях.

Американские политики заявляют, что сейчас вдоль украинской границы расположены около 170-190 тысяч российских военнослужащих — по сравнению со 100 тысячами три недели назад.