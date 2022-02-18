Тихановская: "Территорию Беларуси используют для давления на Украину"Комментарии
"Москва и Минск вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений", — заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в российским лидером Владимиром Путиным в Кремле. Лукашенко ранее также сообщил, что не видит необходимости в размещении на территории страны российских военных баз, но выступает за дальнейшее создание совместных учебно-боевых центров.
В интервью телеканалу Euronews лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила:
Светлана Тихановская принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности. В Германии собираются около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.
"Я также подниму вопрос о создании международной коалиции по защите суверенитета Беларуси. Если российские войска не покинут Беларусь после 20 февраля, то мы можем столкнуться с абсолютно новой динамикой и хочу заручиться здесь еще большей поддержкой для Беларуси ", — сказала Светлана Тихановская.
Ранее министры обороны Украины и Беларуси договорились о визите белорусского атташе на Украину на мероприятия учений "Метель -2022" и посещении украинским атташе мероприятий белорусско-российских учений "Союзная решимость - 2022".
Россия впервые с 1999 года не участвует в мюнхенской конференции на официальном уровне. В субботу отдельная сессия будет посвящена Украине.