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мир

На востоке Украины накаляется ситуация

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 Ирина Александрова
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На востоке Украины накаляется ситуация
Авторское право  Screengrab APTV Direct by euronews

В пятницу в центре Донецка прогремел взрыв. Власти самопровозглашенной ДНР сообщили, что на парковке у дома правительства был взорван автомобиль. Лидеры непризнанных Донецкой и Луганской республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что Вооруженные силы Украины готовят силовой захват Донбасса, их соединения и части находятся в боевых порядках и могут пойти в наступление в любой момент. В связи с этим была объявлена массовая эвакуация населения.

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР: "Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с Российской Федерацией, в Ростовской области готовы места для приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым".

В субботу Россия проведет учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. В Кремле отметили, что это плановые маневры и они не должны вызывать обеспокоенности.

По словам российского президента Владимира Путина, перспективы разрешения кризиса зависят от украинского руководства.

Владимир Путин, президент России: "Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше. К сожалению прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации".

Обеспокоенность происходящим в Донбассе выразил президент Франции Эммануэль Макрон: "Ситуация в Донбассе в последние несколько часов вызывает большую тревогу. Предположительно, уже есть жертвы, и мои мысли обращены к людям и семьям, которые стали мишенью. Чтобы быть предельно ясным: количество актов насилия увеличилось. Это должно прекратиться".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство не предвидит и не планирует наступательных операций на востоке страны. МИД Украины также опроверг заявления о возможности таких операций.