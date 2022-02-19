В Бразилии растёт число жертв наводнения

Число жертв наводнений в Бразилии достигло 136 человек. В городе Петрополис к северу от Рио-де-Жанейро не прекращаются поисково-спасательные работы, несмотря на то, что в пятницу на регион обрушились новые ливни. Из-под завалов спасены более 20 человек, ещё более 200 жителей города числятся пропавшими без вести.

В городе масштабные разрушения; президент Бразилии, осмотревший Петрополис с самолёта, сравнил их с последствиями войны. Уничтожены десятки домов. Учёные говорят, что ливень на этой неделе был самым сильным за 90 лет, за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков.

В городе был объявлен трёхдневный траур. Сотни человек лишились крова, их принимают во временных убежищах. Помощь Петрополису поступает со всей страны. Власти объявили о выделении бюджетных средств на компенсации и устранение последствий стихии.