Бразилия: 80 человек погибли в результате наводнения в Пернамбуку

Более 80 человек погибли в результате наводнения на севере Бразилии . Еще по меньшей мере 50 — пропали без вести.

За одну ночь в Ресифи выпало около 70% месячной нормы осадков. Сильные ливни переполнили реки, которые вышли из берегов и вызвали оползни и обвалы. Поток грязи смывал всё на своем пути.

Около 4 тысяч местных жителей остались без крова. Для них организованы временные убежища в школах. В некоторых муниципалитетах нет электричества и водоснабжения.

В регионе объявлено чрезвычайное положение. Для помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия привлечена бразильская армия. Военные и спасатели используют лодки и вертолеты, пытаясь обнаружить выживших.

В понедельник Ресифи должен посетить президент страны Жаир Болсонару.

В воскресенье осадков в регионе стало значительно меньше, но синоптики ожидают, что период ливней завершится лишь через несколько дней.