12-й Олимпийский день: Россия с медалями, но без "золота"

На 12-й день Олимпиады "золото" сборной Франции принёс Клеман Ноэль. Он стал лучшим в слаломе, опередив чемпиона Пекинских Игр в комбинации Йоханнеса Штрольца из Австрии. Третий - норвежец Себастьян Фосс-Солевог.

Ни дня без медали у российских лыжников. Юлия Ступак и Наталья Непряева взяли "бронзу" в командном спринте, пропустив вперёд шведок Майю Дальквист и Йонну Сундлинг. А победили немки - неожиданно для многих - Катарина Хенниг и Виктория Карл. Российская мужская двойка в лице Александра Большунова и Александра Терентьева - тоже третья. В финале они уступили финнам и шведам.

Биатлонистки Швеции стали сильнейшими в эстафете. Серебряные медали, несмотря на штрафной круг, завоевала команда ОКР в составе Казакевич, Резцовой, Мироновой и Нигматуллиной. Третьими к финишу пришли представительницы Германии.

Награду высшей пробы в слоупстайле завоевал Александр Холл из США. Его соотечественник Николас Геппер занял второе место. Замкнул тройку шведский фристайлист Йеспер Тьедер.

В драматичном финальном забеге в мужской эстафете канадские шорт-трекисты вырвали победу у корейцев. Третьи - итальянцы. Это была последняя гонка для Шарля Амлена. Он вошёл в историю как самый титулованный на Зимних играх олимпиец Канады.

Ещё одну - третью за день - "бронзу" российской сборной принёс фристайлист Илья Буров в лыжной акробатике. Его обошли китаец Ци Гуанпу, ставший в итоге олимпийским чемпионом, и украинец Александр Абраменко, занявший второе место.

В общем медальном зачёте по-прежнему лидирует Норвегия с 13-ю золотыми наградами. Следом идут Германия и США.

Российская команда остаётся на 9 строчке. В её копилке 4 "золота".