Второй день Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве: Япония борется за лидерство

В Тель-Авиве продолжился турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Накануне президент IFJ Мариус Визер вручил награду "Дзюдо за мир" президенту Федерации дзюдо Израиля Моше Понте за продвижение спортивных ценностей и борьбу с дискриминацией. Напомним, израильская спортсменка Раз Гершко впервые сразилась с представительницей Саудовской Аравии на Олимпийских играх в Токио.

В борьбе за золото в весе до 63 килограммов лучшей стала японская дзюдоистка Мегуми Хорикава, одержавшая тактическую победу над представительницей Великобритании Джеммой Хауэлл.

Свою медаль победительница получила из рук спортивного директора IFJ Майка Тамуры.

У мужчин в категории до 73 килограммов отличился азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров, блестяще применивший бросок через бедро против своего узбекского соперника Обидхона Номонова, впечатлив израильскую публику.

Церемонию награждения провела доктор Лиза Аллан, менеджер по организации соревнований IFJ.

Героиней дня, по версии Euronews, стала японка Танака Шихо, завоевавшая первое в своей карьере золото Большого шлема, одолев нидерландскую дзюдоистку и призера чемпионата мира Санне ван Дейк. Благодаря умелым контратакам спортсменка из Японии удостоилась оценки ваза-ари.

Награды вручил Флорин Даниель Ласкау, главный рефери-директор IFJ.

Потрясающе видеть такую толпу болельщиков, благодаря их присутствию на трибунах мы провели незабываемый день. Танака Шихо Японская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Тель-Авиве

Героем дня, по версии Euronews, стал действующий чемпион мира Маттиас Касс, сразившийся в финале с турецким дзюдоистом грузинского происхождения Ведатом Албайраком. Золото бельгийцу принесла техника борьбы лёжа – катами ваза.

Бронза тоже досталась представителю Бельгии Сами Шуши.

Медали вручил Армен Багдасаров, главный рефери-директор IFJ.

Я рад взойти на подиум с моим соотечественником. С Сами мы давно дружим, так здорово, что у нас обоих сегодня медали! Маттиас Касс Бельгийский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Тель-Авиве

Многие спортсмены отмечают, что на трибунах дворца спорта Shlomo Group Arena особая атмосфера. Дзюдо – очень популярный вид спорта в Израиле, местные спортсмены стремятся оправдать надежды многочисленных фанатов. Сборная Израиля завоевала 1 золотую и 2 бронзовых медали, в общей турнирной таблице она пока занимает 4-ю строчку.

Вторую бронзовую медаль израильтянам принёс 28-летний Тохар Бутбуль, выступающий в легкой весовой категории до 73 килограммов, не допустивший до подиума итальянца Джованни Эспозито.

В завершающий день турнира пройдут поединки в тяжелых весовых категориях с участием суперзвезд израильского дзюдо, которые могут рассчитывать на поддержу родных трибун.