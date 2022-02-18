Первый день Большого шлема по дзюдо в Тель-Авиве: триумф сборной Франции

Турнир из серии Большого шлема по дзюдо вернулся в Тель-Авив. Президент Международной федерации дзюдо (IFJ) Мариус Визер дал официальный старт соревнованиям на татами дворца спорта Shlomo Group Arena.

У женщин в категории до 48 килограммов состоялся полностью европейский финал: француженка Ширин Букли празднует заслуженную победу после того, как она применила бросок о-сото-гари в поединке с итальянкой Франческой Милани, за что была удостоена ваза-ари – наивысшей оценки в бою после иппона. Для французской дзюдоистки это уже второе подряд золото в Израиле.

Я думаю, этот город любит меня, и я отвечаю ему взаимностью. Я очень счастлива начать сезон с золота в Тель-Авиве. Ширин Букли Французская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Тель-Авиве

Свой очередной титул спортсменка получила из рук Сильвана Адамса, одного из организаторов Большого шлема в Тель-Авиве.

У мужчин в суперлёгком весе первое в своей карьере золото турнира из серии Большого шлема получил украинский дзюдоист Артем Лесюк, одолевший представителя Казахстана Бауржана Нарбаева благодаря подхвату бедром в падении харай макикоми.

Медаль победителю вручил Сергей Соловейчик, вице-президент IFJ.

Второе золото дня французской сборно принесла Астрид Ньето, сразившаяся в категории до 52 килограммов с японкой Риоко Такедой. Француженка отличилась триумфальной комбинацией подсечки изнутри под пятку ко-учи и зацепа изнутри голенью о-учи.

Церемонию награждения провёл председатель правления Yükselir Group, Явуз Юкселир.

Первое золото в копилку принимающего турнир Израиля принёс герой местных болельщиков Барух Шмаилов. В финальной схватке в категории до 66 килограммов он встретился с представителем Азербайджана Яшаром Наджафовым. Их поединок перешёл в голден скор (дополнительное время), где преимущество на татами продемонстрировал израильтянин.

Медалистов наградил Йехиэль Троппер, министр культуры и спорта Израиля.

Какое прекрасное чувство! Я особенно рад, что смог подарить победу нашим болельщикам, а также моей семье. Все важные для меня люди были сегодня на трибуне. Я по-настоящему счастлив. Барух Шмаилов Израильский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Тель-Авиве

В весе до 57 килограммов золото завоевала сестра Астрид Ньето – Пришилла Ньето. Во всех трёх женских категориях победили француженки.

Награды спортсменкам вручил министр туризма Израиля и в прошлом дзюдоист Йоэль Развозов.

Первый день Большого Шлема 2022 в Тель-Авиве ознаменовался триумфом сборной Франции: 3 золота и 1 бронза. С одной золотой и 1 бронзовой медалями хозяева турнира израильтяне готовы сражаться за верхнюю ступень подиума в оставшиеся два дня турнира.