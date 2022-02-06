Первый день Большого шлема в Париже: триумф японских дзюдоистов

Первый день Большого шлема в Париже: триумф японских дзюдоистовКомментарии
Важный этап нового спортивного сезона по дзюдо проходит во Франции – Париж принимает 51 по счёту Большой шлем. В церемонии открытия приняли участие президент IFJ Мариус Визер и президент Федерации дзюдо Франции Стефан Номис.
В первый день состязаний на татами Accor Arena (бывший дворец спорта Берси) в весе до 48 килограммов победу одержала действующая чемпионка мира японская дзюдоистка Натсуми Тсунода. В начале поединка с представительницей Монголии, японка получила оценку ваза-ари, а в конце применила технику удержания осаекоми-вадза.
У мужчин в весе до 60 килограммов своего южнокорейского соперника триумфально одолел японец Рюдзю Нагаяма. Это его восьмое золото на турнирах Большого шлема, и вторая по счету победа в Париже.
Свой новый титул он получил из рук официального представителя правительства Венгрии Александры Сенткирали.
У женщин в категории до 52 килограммов сразились любимица местных фанатов француженка Амандин Бюшар и косовская дзюдоистка Дистрия Красничи. Их поединок перешёл в голден скор, где преимущество на татами продемонстрировала Бюшар.
Золотую медаль ей вручил Макс-Эрве Жорж, партнер Большого шлема генеральный директор компании Ultima Capital.
Монгол Ёндонпэрэнлэйн Басху победил в категории до 66 килограммов, одолев двукратного олимпийского чемпиона южно-корейца Ана Баула, занимающего первую строчку мирового рейтинга.
У женщин в весе до 57 килограммов в финале встретились японки Харука Фунакубо и Момо Тамаоки. Поединок закончился в дополнительное время победой Фунакубо.
Звездой мужской категории до 73 килограммов стал грузин Лаша Шавдатуашвили, действующий обладатель чемпионского титула. В финале он сразился с японцем Соити Хасимото, судьба поединка снова решилась в дополнительное время, грузинский дзюдоист одержал тактическую победу.
Церемонию награждения провел посол IFJ, легендарный румынский теннисист Ион Цириак.
Еще один японский финал состоялся у женщин в весовой категории до 63 килограммов, где победу над соотечественницей одержала Нами Набекура.
В копилке сборной Японии 4 золотых медали, а также по три серебра и бронзы. На втором месте в медальном зачёте – сборная Монголии, завоевавшая по одной медали каждого достоинства. Замыкает подиум по итогам первого дня хозяйка турнира сборная Франции с одной золотой и пятью бронзовыми медалями.