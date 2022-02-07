Дзюдо: победители Большого Шлема в Париже

Дзюдо: победители Большого Шлема в ПарижеКомментарии
Второй день Большого шлема по дзюдо в Париже начался с торжественной церемонии: президент IFJ Мариус Визер вручил награду "Дзюдо за мир" и статуэтку основоположника этого боевого искусства Дзигоро Кано президенту Федерации дзюдо Саудовской Аравии Абдулазизу Албасаму.
Поединки продолжились на татами Accor Arena: у мужчин в весе до 81 килограммов сразились талантливые дзюдоисты японец Сотаро Фудзивара и грузин Тато Григалашвили. Своё преимущество продемонстрировал грузинский дзюдоист.
Золотую медаль спортсмен получил из рук своего соотечественника Зураба Пололикашвили, Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН.
В категории до 70 кг первое в своей карьере золото турнира Большого шлема получила француженка Марго Пино, победившая представительницу Японии Саки Низое.
Медалисток наградила министр спорта Франции Роксана Марасинеану.
У мужчин в весе до 90 кг отличился японец Саниро Мурао, одолевший азербайджанского спортсмена Мамедали Мехдиева благодаря приёму "осото-гари".
Медалистов наградил гость IFJ Патрик Багадурян.
Главные соперники этого турнира Япония и Франция встретились в финальной схватке в весе до 78 килограммов, которая ознаменовалась победой француженки Одри Чёмео над японкой Мами Умэки. Это уже пятое золото парижского Большого шлема в карьере Чёмео.
Свой очередной титул она получила из рук бывшего премьер-министра Франции Жан-Пьера Раффарена.
У мужчин в весовой категории до 100 килограммов встретились действующий и бывший чемпионы Европы: бельгиец болгарского происхождения Тома Никифоров и израильский дзюдоист Петер Пальчик, родом из Ялты. Бельгийцу удалось завоевать золото.
Церемонию награждения провел Паскаль Раффи, владелец и управляющий директор Bovet.
У женщин в категории свыше 78 килограммов японка Вакаба Томита одолела любимицу родных трибун француженку Роману Дикко.
Медалисток наградил генеральный секретарь IFJ Жан-Люк Руж
Последнее золото турнира разыгралось в категории свыше 100 килограммов, заслуженную победу празднует представитель Монголии Цеценценгел Одхуу.
Золотую медаль ему вручил гость IFJ Александр Баев.
Это был незабываемый финал фантастического турнира!