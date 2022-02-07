Дзюдо: победители Большого Шлема в Париже

Второй день Большого шлема по дзюдо в Париже начался с торжественной церемонии: президент IFJ Мариус Визер вручил награду "Дзюдо за мир" и статуэтку основоположника этого боевого искусства Дзигоро Кано президенту Федерации дзюдо Саудовской Аравии Абдулазизу Албасаму.

Поединки продолжились на татами Accor Arena: у мужчин в весе до 81 килограммов сразились талантливые дзюдоисты японец Сотаро Фудзивара и грузин Тато Григалашвили. Своё преимущество продемонстрировал грузинский дзюдоист.

Золотую медаль спортсмен получил из рук своего соотечественника Зураба Пололикашвили, Генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН.

В категории до 70 кг первое в своей карьере золото турнира Большого шлема получила француженка Марго Пино, победившая представительницу Японии Саки Низое.

Медалисток наградила министр спорта Франции Роксана Марасинеану.

У мужчин в весе до 90 кг отличился японец Саниро Мурао, одолевший азербайджанского спортсмена Мамедали Мехдиева благодаря приёму "осото-гари".

Медалистов наградил гость IFJ Патрик Багадурян.

Главные соперники этого турнира Япония и Франция встретились в финальной схватке в весе до 78 килограммов, которая ознаменовалась победой француженки Одри Чёмео над японкой Мами Умэки. Это уже пятое золото парижского Большого шлема в карьере Чёмео.

Свой очередной титул она получила из рук бывшего премьер-министра Франции Жан-Пьера Раффарена.

Я как будто прокатилась на американских горках, я испытала столько разных эмоций в ходе боя! Было очень сложно с этим справиться, но ближе к концу поединка я собралась и в итоге одержала победу. Одри Чёмео Французская дзюдоистка, победительница Большого шлема 2022 в Париже

У мужчин в весовой категории до 100 килограммов встретились действующий и бывший чемпионы Европы: бельгиец болгарского происхождения Тома Никифоров и израильский дзюдоист Петер Пальчик, родом из Ялты. Бельгийцу удалось завоевать золото.

Церемонию награждения провел Паскаль Раффи, владелец и управляющий директор Bovet.

Дзюдо – это трудный спорт. Мы много тренируемся, у нас много соревнований, мы много тренируемся вместе. Когда мы состязаемся вне турниров, я становлюсь сильнее благодаря Петеру, но и его я делаю сильнее. Этим наш спорт отличается от других: не думаю, что Надаль и Федерер играют вместе, если речь, конечно, не идёт о Большом шлеме. У нас всё по-другому. Тома Никифоров Бельгийский дзюдоист, победитель Большого шлема 2022 в Париже

У женщин в категории свыше 78 килограммов японка Вакаба Томита одолела любимицу родных трибун француженку Роману Дикко.

Медалисток наградил генеральный секретарь IFJ Жан-Люк Руж

Последнее золото турнира разыгралось в категории свыше 100 килограммов, заслуженную победу празднует представитель Монголии Цеценценгел Одхуу.

Золотую медаль ему вручил гость IFJ Александр Баев.

Это был незабываемый финал фантастического турнира!