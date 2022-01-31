Гран-при Алмада 2022: в Португалии завершился первый этап мирового тура по дзюдо

В португальской Алмаде завершился невероятный Гран-при, открывший новый сезон в мировом календаре дзюдо.

Герой последнего дня состязаний на татами по версии Euronews стал любимец местных фанатов португалец Жорже Фонсека, который выступил в категории до 100 килограммов. На пути к финалу двукратный чемпион мира получал иппон за иппоном, не скрывая цель - выиграть своё первое золото Гран-при в родной Португалии. В финальном поединке, который продлился чуть более 40 секунд, Фонсека одолел восходящую звезду швейцарского дзюдо Даниела Эйха.

Свою награду спортсмен получил из рук председателя португальского института спорта и молодёжи Витура Патаку.

Для Португалии провести эти соревнования значило очень много, ведь это часть мирового тура по дзюдо IFJ, это важно не только для местных спортсменов, которые смогли выступить и выиграть медали, в целом, важно, чтобы значимые события в мире дзюдо не обходили нас стороной. Что касается стресса, не то, чтобы я его испытал, мне просто хотелось хорошо провести время и подарить публике шоу. Жорже Фонсека Нидерландский дзюдоист, победитель Гран-при Алмада 2022 (Португалия)

Героиней дня по версии Euronews стала южно-корейская дзюдоистка Юн Хунджи. В весе до 78 килограммовона сразилась с итальянкой Аличе Белланди и одержала победу благодаря броску ура-нагэ, который удостоился ваза-ари - наивысшей оценки в бою после иппона.

Медалисток наградила Катарина Родригес, Менеджер по организации соревнований португальской федерации дзюдо.

«Я долго тренировалась, выполняя технически точные броски с различных позиций. Я также научилась решать трудные ситуации быстро и без паники, в любых обстоятельствах, при этом стретегически продумывая разные сценарии.» Юн Хунджи Южнокорейская дзюдоистка, победительница Гран-при Алмада 2022 (Португалия)

В категории до 90 килограммов своё первое золото мирового тура по дзюдо взял 24-летний голландец Еспер Сминк, победивший своего сверстника, итальянского дзюдоиста Кристиана Парлати. Медали вручил Влад Маринеску, генеральный директор IFJ.В весе более 78 килограммов победу праздновала кореянка Ким Хаюн. Церемонию награждения спортсменок провела Лиза Аллан, Менеджер по организации соревнований IFJ.

Третье золото дня и четвертое с начала турнира в копилку сборной Кореи принёс Минйонг Ким, сразившийся в финале с японцем Ютой Накамурой. Корейский дзюдоист блестяще применил подхват под одну ногу учи-мата и мельницу ката гурума.

Медали победителям вручил Главный рефери-директор IFJ Ки-Юнг Джеон

Организаторы гран-при в Португалии могут гордиться этим турниром, который долго не забудут спортсмены и любители дзюдо, которые следили на протяжении трех дней за поединками на татами спортивного комплекса "Cidade de Almada".