В странах Африки будут производить вакцину от коронавируса

В шести странах Африки будет организовано собственное производство антикоронавирусных вакцин на основе матричной РНК. Эти государства — первые бенефициары программы Всемирной организации здравоохранения. Формальная передача технологий состоялась в пятницу на саммите Африканский Союз — ЕС.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Мы ожидаем, что выгоды от этой инициативы будут простираться дальше, чем ковид-19. Оборудование позволит производить вакцины и от других болезней, включая малярию, туберкулёз и даже рак. Так что это стратегическая инвестиция".

По словам главы ВОЗ, пандемия показала, что в деле распространения вакцин в мире опасно полагаться на обещания частных компаний. Поэтому Организация намерена увеличить производственные возможности всех регионов. Модульные заводы вакцин будут размещены в Египте, Кении, Нигерии, Сенегале, Тунисе и ЮАР.

В Бельгии на этом фоне уровень коронавирусной опасности снижен с "красного" до "оранжевого". Это означает отмену широкого списка требований. Снимаются ограничения с работы баров и ночных клубов, число гостей за столиками ресторанов не ограничено, маски должны носить официанты, но не посетители. Отменяются требования об удалённой работе — хотя последнее слово остаётся за работодателем.

В Германии большинствоограничений обещают снять 20 марта — его уже прозвали "Днём свободы". При этом возможно что уже с 4-го вакцинированным и переболевшим больше не нужен будет отрицательный результат теста для посещения клубов, ресторанов и гостиниц. В то же времявласти планируют сохранить требование носить маски повышенной степени защиты в закрытых посещениях и в транспорте.

В Португалии также планируют приступить к отмене ограничений: сейчас число новых случаев каждый день составляет около 16500, против 50 тысяч в прошлом месяце. Обещают отменить требования сертификатов и результатов тестов на входе в рестораны и на спортивные мероприятия, снять ограничения на число участников массовых мероприятий. Но, также как и в Германии, пока оставят обязательное ношение масок.