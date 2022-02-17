Согласно данным оперативного штаба, обнародованным в четверг, за минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 790 человек. Рост смертности в стране отмечается четвертые сутки подряд. Накануне сообщалось о 748 умерших, во вторник - о 704, в понедельник - о 683.

По состоянию на 17 февраля выявлено 180 622 новых случая COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками этот показатель также увеличился - на 1 338. Госпитализированы - 18 090 человек. В 27 регионах число госпитализаций увеличилось.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве выросло за сутки на 9 705. Скончались 85 человек.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире зафиксировано более 418 миллионов случаев инфицирования коронавирусом (данные на 17 февраля). После заражения COVID-19 умерли почти шесть миллионов человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено свыше 78 млн инфицированных, а число летальных исходов приблизилось к миллиону. Второе место занимает Индия (42 млн), на третьем - Бразилия (27 млн).

В России за время пандемии было выявлено свыше 14 млн заболевших, скончались 343 тысячи человек.