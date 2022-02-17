BioNTech организует мобильное производства вакцин в Африке

Немецкая компания BioNTech, которая вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разработала вакцину от коронавируса, анонсировала создание мобильных модулей для организации производства вакцин в Африке. Их можно разместить в грузовых контейнерах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 116 стран мира отстают от графика вакцинации. На этом фоне число летальных исходов от Covid -19 за последнюю неделю выросло на 4%.

"Они не успевают достичь нашей общей цели по вакцинации к середине этого года 70% населения во всех государствах", — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в создают идеальные условия для появления новых вариантов коронавируса.

Лишь 12% населения африканского континента полностью привиты. Это самый низкий показатель в мире. BioNTech намеревается направить мобильные модули в Руанду и Сенегал. Но налаживание производства займет около года.