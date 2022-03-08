ВОЗ: только вакцинация поможет победить пандемию

По подсчетам ученых, к началу третьего года пандемии, число жертв COVID-19 приближается к 6 миллионам. Глава Всемирной организации здравоохранения считает, что в 2022-м, человечество сможет победить смертоносный вирус, только при условии, если странам удастся покончить с неравенством распределения вакцин.

- Если исключить число 6 миллионов подтвержденных смертей от COVID-19, то реальная смертность составляет около двадцати одного миллиона. Здесь учитываются не выявленные случаи смерти наступившие дома, а также заниженные или неучтенные данные из-за отсутствия тестирования, и все это имеет место в развивающихся странах. Тикки Панг, национальный университет Сингапура

В ВОЗ считают, что Важнейшей и совершенно необходимой в Африке мерой противодействия пандемии является увеличение числа вакцинированных от COVID-19.

Омар Хусейн, один из первых вакцинированных:

- Вы видите людей, которые ходят без масок? Возможно, сейчас правительство собирается как-то постепенно отменить вакцинацию и этим сказать: "Смотрите... теперь вы можете ходить без маски." И все, кто все вакцинированные, подумают: Зачем мне все эти правила социальной дистанции, маски и тому подобное. Мы хотим жить своей жизнью. Мы хотим вернуть нашу жизнь.

Четвертая волна в Африке была самой непродолжительной, о ВОЗ предупреждает, что следующая волна может оказаться не такой щадящей.