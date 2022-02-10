Лишится ли российская команда по фигурному катанию золота из-за Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева, победившая в командных соревнования на Олимпийских играх в Пекине, провела первую тренировку после сообщений СМИ о положительном допинг-тесте. 15-летняя спортсменка откатала свою 30-минутную программу и, уйдя со льда, не дала комментариев.

"Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК", - подчеркнула пресс-секретарь Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что перенос церемонии награждения, первоначально запланированной на вторник, связан с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой, из-за которого Россия, участвующуя в Олимпиаде под нейтральным флагом, может лишиться награды.

МОК подчеркнул, что церемония вручения медалей была отложена по "юридическим" причинам.

В среду Валиева пропустила тренировку.

Как отреагировало спортивное сообщество?

Представитель МОК Марк Адамс назвал сообщения журналистов "полными спекуляциями" и отказался комментировать "ситуацию, у которой могут быть всевозможные последствия". "Я предполагаю, что все (сотрудники - прим.) работают как можно быстрее. Мы понимаем, что спортсмены (участвующие в церемонии награждения - прим.), хотят побыстрее закончить соревнования", - сказал он.

Дело о допинге Валиевой осложняется тем, что Всемирный антидопинговый кодекс запрещает идентифицировать несовершеннолетних. Международная федерация конькобежного спорта (ISU) заявила, что "не может разглашать информацию о возможном нарушении антидопинговых правил". Международное агентство по тестированию (ITA), отвечающее за допинг-пробы на олимпийских объектах, отказалось комментировать ситуацию.

Спортивный арбитражный суд (CAS), утверждающий решения по антидопинговым санкциям, заявил, что "еще не занимался этим делом".

Российские спортсмены отказываются отвечать на вопросы журналистов. Тренер Валиевой Этери Тутберидзе в разговоре со "Спорт-Экспресс" назвала публикации в СМИ "сплетнями".

"Очевидно, что все волнуются и ждут решения, - сказал журналистам грузинский фигурист Мориси Квителашвили, который тренируется с Валиевой в Москве. "Она чувствует себя хорошо, и кажется, все в порядке", - добавил он.

О каком веществе идет речь?

По информации "Коммерсанта", в анализах фигуристки нашли триметазидин - метаболик, используемый при лечении ангины, а также для предотвращения приступов стенокардии и головокружения. Препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) с 2014 года, поскольку улучшает кровообращение и выносливость спортсменов.

РБК уточняет, что предполагаемый положительный тест был проведен еще в декабре во время Чемпионата Европы в Таллине. Неясно, подавала ли Валиева заявку на получение разрешения на терапевтическое использование триметазидина, и есть ли у нее проблемы со здоровьем.

Самый известный случай применения триметазидина в спортивном допинге связан с именем китайского пловца Сунь Яна, трехкратного олимпийского чемпиона. В 2014 году он был дисквалифицирован на три месяца. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане российская бобслеистка Надежда Сергеева также сдала положительный тест на этот препарат. Тогда ее сняли с участия в соревнованиях двоек по бобслею, спортсменка также получила восьмимесячную дисквалификацию.

Как могут развиваться события?

В случае дисквалификации спортсмена или команды их результаты аннулируются. Если россиян дисквалифицируют, то золотую медаль получит команда США. Японии вручат серебро, а Канаде, занявшей четвертое место, - бронзу.

Скорее всего россия подаст апелляцию, что может еще больше отсрочить вручение медалей. Если ситуация не разрешится до окончания соревнований по фигурному катанию в следующий четверг, некоторые фигуристы-победители могут пропустить церемонию вручения из-за жестких ковидных ограничений, действующих в олимпийской деревне.

Допинг в традиционном виде в фигурном катании - редкость, поскольку фигуристам не нужна дополнительная мышечная масса. Тем временем фигуристов критикуют за использование мочегонных препаратов для контроля веса, которые запрещены из-за способности маскировать использование стероидов.

Российские спортсмены выступают в Пекине под флагом "Олимпийского комитета России" (ОКР) из-за подозрений в проведении масштабной государственной схемы по допингу на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Валиевой прочат победу в индивидуальных соревнованиях, которые начнутся 15 февраля. Фигуристка, которую тренирует звездная Этери Тутберидзе, начала профессиональную карьеру в 2021 году. В прошлом месяце она стала звездой чемпионата Европы в Таллине. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Во время командных соревнований фигуристка стала первой женщиной, выполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх.